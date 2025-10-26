Cade in moto, batte la testa e muore. Addio alla 52enne Giuliana Grossi: "Era una persona sempre gioiosa"

Un tragico destino a poche curve da casa. Giuliana Grossi, 52 anni, è morta dopo essere caduta in moto in via Nino Ibatici, a Bagno, nella serata di venerdì. Ha perso il controllo della sua Royal Henfield e, una volta sbalzata dalla sella, ha sbattuto la testa contro un manufatto in cemento a bordo della strada all’incrocio con via Zimella.

Un impatto terribile che non è stato neppure attutito dal casco che regolarmente indossava. Troppo gravi i traumi subiti. La donna è praticamente deceduta sul colpo e a nulla è valso l’intervento immediato del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Non c’è stato altro da fare che coprire il corpo con un lenzuolo bianco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo anti-infortunistica della polizia locale del comando di via Brigata Reggio. La dinamica è apparsa da subito chiarissima, anche se è impossibile capire cosa possa aver causato l’incidente e la perdita del controllo del veicolo. Un animale che attraversato la strada? Un malore improvviso? O un semplice errore umano costato caro?

Il magistrato di turno della procura di Reggio ha comunque deciso di non disporre l’autopsia e di restituire subito la salma alla famiglia. Giuliana lascia una figlia e una sorella. Abitava nella zona di Corticella, non lontano dall’incidente. Non si sa se stesse tornando a casa o se fosse appena partita. La 52enne era impiegata da una trentina d’anni nell’azienda Arce Carrelli Elevatori, in via Bacone a Masone, lungo la via Emilia e non lontano dal luogo della tragedia, ma venerdì pomeriggio non era al lavoro.

"Giuliana era gioia e positività, anche quando aveva i suoi momenti ‘no’ come abbiamo tutti – la ricorda commosso Matteo Morsiani, direttore commerciale della ditta – Ma non perdeva mai il sorriso, per sé e per tutti. Era una persona positiva. E nel mondo odierno, sono sempre piu rare le persone come lei".

Domani mattina si terranno i funerali alle 10,30: dopo una Benedizione alle 10 nella Camera Ardente dell’Ospedale Magati di Scandiano (comune dove vive la sorella) si proseguirà all’Ara crematoria del cimitero di Coviolo.

