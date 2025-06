Cade in moto, grave un giovane di 21 anni

Un motociclista di 21 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di domenica in un incidente stradale avvenuto sulla statale 63 al Bocco di Casina. Il giovane è caduto dalla moto. Procedeva, in sella al suo mezzo, dalla montagna in direzioneo Reggio.

Il centauro, per cause d’accertare, si è schiantato a terra poco dopo l’uscita dalla galleria del Bocco, il primo tunnel situato sulla SS63 arrivando dalla città. "Il giovane – racconta un cittadino che si è fermato dopo l’incidente – è stato subito assistito da altri amici motociclisti. Erano tutti molto preoccupati per le sue condizioni".

L’uscita di strada si è verificata verso le 23.30.

Sul posto sono quindi arrivati gli operatori inviati dal 118 per i soccorsi al centauro.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i volontari di un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina assieme al personale dell’automedica. Il giovane, dopo le prime cure ricevute, è stato portato urgentemente in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

E’ stato poi trasferito all’ospedale di Parma in cui sono proseguiti i controlli e le cure del caso da parte dei sanitari. I rilievi dell’incidente di domenica sera, l’ennesimo purtroppo che si registra sulla statale nel tratto tra i comuni di Vezzano-Casina, sono stati eseguiti dai carabinieri. Le condizioni di salute del giovane inizialmente sono state giudicate gravi. Non è la prima volta che si verificano gravi incidenti nei pressi delle due rotonde a monte e a valle della galleria.

m. b.