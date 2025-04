Cade in motocross. Ferito un 61enne

Una rovinosa caduta sulla pista di motocross ha rischiato di provocare conseguenze molto gravi a un uomo di 61 anni, reggiano residente a Novellara. L’incidente si è verificato alla pista di motocross di via Sant’Antonio a Viadana di Mantova, nel pomeriggio di sabato. Verso le 14 è scattato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire l’ambulanza. La caduta sarebbe stata favorita dallo scoppio improvviso del pneumatico anteriore della moto. Dopo le prime cure il 61enne è stato trasportato all’ospedale Poma di Mantova. Nonostante un’iniziale preoccupazione, l’uomo è sempre rimasto cosciente e non risulta in pericolo di vita.