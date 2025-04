Cade in scooter, 23enne ferito

Ha rischiato il peggio, l’altra notte, un giovane di 23 anni, che nel campo vicino alla sua abitazione si è messo in sella a uno scooter, su un’area privata. Ma l’improvvisato "giretto" serale si è trasformato in un incidente, con una rovinosa caduta che ha provocato diversi traumi. Poco prima della mezzanotte è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo e il personale dell’automedica della Bassa.

Dopo le prime cure, il giovane è stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale guastallese, con traumi giudicati di media gravità. Non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti su quanto accaduto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.