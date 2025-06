Cade in scooter, grave un 54enne

Ennesimo grave incidente al solito "curvone" di via Cattanea, la trafficata strada provinciale che collega Reggiolo alla zona mantovana di Gonzaga. Anche l’altra sera si è verificato uno schianto, con un uomo rimasto ferito in modo grave. E’ accaduto verso le 21.

A farne le spese è stato un centauro di 54 anni, M.B., residente a Reggiolo, che era alla guida di uno scooterone Peugeot, risultato essere di proprietà di una persona residente nella Bassa Mantovana. Il 54enne, proprio all’altezza della curva (che i residenti in zona conoscono ormai molto bene), si è verificata la sbandata, con la moto che si è poi fermata sulla carreggiata, senza coinvolgere altri veicoli.

Sul posto, non appena alcuni passanti hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, sono arrivati in fretta i volontari della Croce rossa reggiolese, raggiunti poi dal personale dell’automedica della Bassa. Il conducente dello scooterone è apparso da subito in condizioni piuttosto serie, in particolare per alcuni traumi ortopedici, senza escludere nemmeno possibili lesioni interne. Proprio per far fronte a ogni eventuale complicazione clinica, è stato deciso di trasferire d’urgenza il paziente, a sirene spiegate, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, dove il 54enne è stato ricoverato, nel reparto di Rianimazione, con la prognosi che per il momento resta riservata. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. La sbandata dell’altra sera conferma quel tratto di strada come ad alto rischio di incidenti.

Antonio Lecci