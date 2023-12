Cade in un dirupo a Ca’ Bertacchi

Soccorsi mobilitati domenica pomeriggio a Ca’ Bertacchi di Viano per un uomo caduto durante una camminata in un dirupo in una zona boschiva. Momenti di paura e apprensione inizialmente per l’uomo, residente a Reggio, finito un dirupo a seguito di una rovinosa caduta. È stata prontamente allertata anche la stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino per partecipare alle operazioni di assistenza della persona in difficoltà. Sul posto è pure intervenuta un’ambulanza. Per il recupero dell’uomo è stato inoltre attivato l’elisoccorso di Pavullo la cui equipe tecnica e sanitaria è riuscita a verricellare in autonomia l’infortunato. Il ferito è stato quindi portato all’arcispedale Santa Maria Nuova in cui è stato sottoposto alle cure e ai controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi.

m. b.