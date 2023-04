Cade l’intonaco del muro dell’aula e riappare la scritta di Mussolini

Mentre si accendono le polemiche della politica nazionale sul fascismo, sotto l’intonaco di un’aula della primaria di Carpineti è riemersa una scritta (foto) che risale agli anni Trenta del secolo scorso a firma Mussolini: "Un solo impulso ci spinge, una sola passione ci infiamma: contribuire alla salvezza e alla grandezza della Patria". Slogan tratto dal proclama della marcia su Roma, diffuso il 27 ottobre 1922.

Il motto fascista non è stato cancellato alla caduta del fascio, ma solo coperto da un nuovo intonaco. Cosa fare di questa scritta fascista? Per il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, la storia non andrebbe cancellata, ma spiegata: "La scritta comparsa sotto un vecchio intonaco sgretolato di un’aula dovrebbe essere una buona occasione per una lezione di storia. Gli alunni si emozionano di fronte ai ritrovamenti e questa emozione va indirizzata alla comprensione di un periodo storico che non vogliamo si ripeta. E per impedirlo occorre conoscere, studiare e comprendere la storia. Io, fiero figlio di un partigiano, non ho timore di motti, simboli e delle firme di Mussolini. Guardo invece con timore pensieri totalitaristi e filosofie del superuomo che portarono e portano all’autoritarismo, dittatura e razzismo. Elementi sempre da contrastare, oggi come allora".

Il sindaco ricorda che proprio a Carpineti, nella sala di attesa dell’ufficio del primo cittadino, è stato esposto dalla precedente amministrazione il decreto istitutivo dello stemma del Comune, risalente agli anni ‘30 del secolo scorso. In bella vista la firma di Benito Mussolini. "Ho ritenuto a mia volta di dover conservare quell’attestazione – concludeBorghi - perché è un documento storico che istituisce il vessillo del nostro Comune e non deve rappresentare, per nessuna ragione, ingiustificate intolleranze e tanto meno inopportune nostalgie. Il documento rappresenta un punto di riferimento per la comunità".

Settimo Baisi