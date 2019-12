Reggio Emilia, 30 dicembre 2019 - Un volo di trenta metri scivolando su una lastra di ghiaccio nella Valle Seriana, zona in provincia di Bergamo famosa per diverse attività sciistiche. È viva per miracolo una 21enne di Correggio, V.B. le iniziali, che ieri, intorno alle 12,30, è precipitata lungo un versante di una montagna a Valbondione mentre ciaspolava. La giovane infatti se l’è cavata con una frattura allo sterno, che ha richiesto l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Sondalo (Sondrio). Ma è viva. E soprattutto non in pericolo di vita.

Dalle ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Ardesio, la 21enne correggese era in trasferta nel bergamasco per trascorrere una tranquilla giornata in mezzo alle montagne. Obiettivo, una ciaspolata in compagnia, dato che con lei c’erano almeno altre dieci persone, anche se non è ancora chiaro se provenissero tutti da Reggio. Il percorso era segnato. Ma secondo gli uomini dell’Arma, ci sarebbe una grave mancanza ad aver innescato la possibile tragedia: nessuno di loro aveva le ciaspole.

La 21enne infatti - così come l’intera compagnia - avrebbe avuto ai piedi solo dei normali scarponcini, che ne avrebbero limitato la stabilità. Sarebbe proprio questo infatti il motivo della caduta: la ragazza mentre camminava in pendenza lungo un versante, è scivolata in una insidiosa lastra di ghiaccio e non riuscendo a fermarsi, sarebbe rotolata a valle per oltre 30 metri. Fortunatamente a bloccare la terribile picchiata sarebbe arrivata una rete di protezione per le slavine, a fermare la corsa della 21enne.

Una volta arrivati i soccorsi, è stato subito evidente la frattura allo sterno della giovane, che ha richiesto il trasporto in elisoccorso in ospedale. Come detto, la ragazza non risulta in pericolo di vita. Ma come hanno ribadito i carabinieri della stazione locale, è stato un vero e proprio "colpo di fortuna".

L’incidente si inserisce in un week-end drammatico sui comprensori sciistici. Sabato, la tragedia in val Senales, dove una mamma di 35 anni, sua figlia di 7 e un’amica coetanea della piccola hanno perso la vita travolte da una valanga mentre erano sulle piste. Mentre ieri sulle Dolomiti del Brenta, in Trentino, una 28enne sciiaplinista è stata travolta da una slavina insieme a tre amici mentre risaliva un canalone. Ma lei, diversamente dai compagni, non ce l’ha fatta.