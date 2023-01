Cade nel Po e rischia di annegare il capitano Landini

E’ caduto nel Po mentre cercava di ripulire il pontile dai detriti incastrati tra la motonave Stradivari, di cui è capitano, e il pontile stesso, al porto turistico di Boretto. Una disavventura a lieto fine per Giuliano Landini, che ad alcuni giorni di distanza ha voluto raccontare sui social quanto accaduto al tramonto del 20 gennaio. "Sono caduto sulla legna ammassata, galleggiando per alcuni minuti. Ma per il mio peso, la legna ha iniziato a diradarsi, facendomi finire in acqua, senza riuscire a spostarmi verso riva. Ho visto la morte in faccia. Ho strisciato sulla fiancata del pontile, ho afferrato un pezzo di legno per galleggiare, remando con una mano verso riva. Fino a quando, finalmente, ho sentito la terra sotto i piedi. Con il bastone sono poi riuscito a risalire la sponda. Sono rimasto per almeno 15 minuti in acqua, alla temperatura di tre gradi. Mi ha salvato la mia esperienza di nuotatore". E conclude: "Ho imparato che quando si lavora o si fanno manovre sull’acqua bisogna essere almeno in due, alla luce del giorno. E’ stata un’esperienza terribile. Mi sveglio la notte con l’incubo. Ancora non mi rendo conto come io possa essere ancora in questo mondo…".