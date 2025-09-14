Cade sulla Pietra di Bismantova e scivola per quattro metri: grave escursionista

Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), 14 settembre 2025 – Un’escursionista originaria di Trieste è caduta mentre arrampicava sulla Pietra di Bismantova, scivolando per circa quattro metri e riportando un serio trauma toracico. La donna, recuperata dagli uomini del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna, è stata trasportata in codice rosso in elicottero, all'ospedale Maggiore di Parma.

L'escursionista, come spiegano dal Saer, stava salendo il primo 'tiro’ della celebre via Pincelli quando è scivolata e caduta. Immediata la chiamata ai soccorsi con gli uomini del Saer, tra cui un medico, che si sono precipitati sul posto.

La donna è stata stabilizzata, posizionata su barella e calata con le corde fino al sentiero dove con la portantina è stata trasportata all'ambulanza di Castelnovo ne’ Monti. Successivamente è stata portata in piazzola dell'elisoccorso dove è atterrato EliParma che la ha trasportata all'ospedale Maggiore.