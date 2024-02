Cade sulla ferrata di Civago. Lievi traumi per un ventenne

Un ventenne è caduto sullaa ferrata di Civago riportando, per sua fortuna, ferite non gravi. Sono intervenuti: l’elisoccorso di Pavullo, una squadra del Soccorso Alpino ed l’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio alle ore 15 circa lungo la ferrata di Civago, vittima un 20enne di Sassuolo il quale, mentre stava eseguendo una scalata, per cause accidentali è caduto. Allertato il 118 soccorso dagli amici, sono prontamente giunti sul posto i soccorritori e l’escursionista infortunato è stato recuperato dall’elisoccorso e portato all’ospedale Sant’Anna per accertamenti.

s.b.