Cade sulle piste e batte la testa con violenza. Un 62enne portato in elicottero a Parma

Cade sulle piste durante una discesa al Ventasso uno sciatore 62enne subendo un forte trauma alla testa, intervengono tempestivamente i soccorsi in pista e dopo il primo intervento sul posto, l’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale di Parma a titolo precauzionale. L’incidente è accaduto ieri nella tarda mattinata sulle piste di Ventasso Laghi, vittima un 62enne di Castelnovo Monti, il quale durante una discesa, è caduto accidentalmente sulla pista, battendo violentemente il capo. Immediatamente è intervenuto il soccorso in pista che, allertato il 118, ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino, auto-medica di Castelnovo Monti e il Soccorso Alpino. Il 60enne, sofferente ma sempre lucido, è stato stabilizzato e barellato, quindi portato a valle degli uomini del Soccorso Alpino e trasferito in elicottero con il quale ha raggiunto l’ospedale Maggiore di Parma. Entrato con codice di media gravità, è stato subito sottoposto a controlli tra cui una tac per verificare la consistenza del trauma conseguente alla caduta in pista.

Settimo Baisi