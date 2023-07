CADE UN CICLISTA

Soccorsi mobilitati l’altra sera a Fabbrico per un ciclista che è rovinato sull’asfalto, riportando vari traumi. In un primo momento le condizioni erano sembrate critiche, con mobilitazione dell’ambulanza della Croce rossa locale e del personale sanitario. Poi, dopo le prime cure, il ciclista ferito – un sessantenne residente in zona – ha dato segni di ripresa. La caduta – pare in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli – è accaduto in via IV Novembre a Fabbrico. Il ciclista è stato portato al pronto soccorso di Guastalla. Non risulta in pericolo di vita.