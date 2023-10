Cade un grosso albero e danneggia due auto

Un albero si è abbattuto su due vetture in sosta in via Che Guevara, danneggiandole. È successo nella tarda mattinata di ieri. L’allarme è stato lanciato da uno dei due proprietari dell’autovettura che dopo aver finito alcune commissioni, ha trovato il mezzo sepolto dai grossi rami.

Subito è arrivata sul posto una squadra di vigili del fuoco che si è messa al lavoro per rimuovere la pianta – che stando alle prime ricostruzioni, era ammalorata da tempo, poi il maltempo dei giorni scorsi avrebbe dato il ‘colpo di grazia’ – dalle due vetture (una Lancia Y e una Fiat 500L, nella foto) che sono rimaste gravemente danneggiate. Nessun ferito, per fortuna nessuno era nell’abitacolo. Sul luogo è arrivata poi anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi e ha raccolto la denuncia dei legittimi proprietari delle vetture che potranno chiedere il risarcimento dei danni.