Cade un grosso albero nel parco dei bambini

Piante che cedono di colpo, cavi elettrici in tilt in punti in cui si verificano carenze nell’isolamento dall’acqua piovana, fino a pozzanghere che si trasformano in pericolosi laghetti su parte delle strade. Diverse le criticità registrate e segnalate dai cittadini in questi giorni di maltempo. Nella zona del Gavello, a Reggiolo, una grossa pianta è improvvisamente caduta al suolo, per fortuna con cedimento verso un’area verde e non verso le abitazioni vicine. "Quel parco è frequentato anche da bambini e famiglie – dichiarano alcuni residenti – ed è necessario fare qualcosa al più presto. In un simile caso, in precedenza, la pianta aveva danneggiato un palo della linea elettrica, lasciando al buio una vasta zona del quartiere. Crediamo che sia necessario un intervento urgente di manutenzione e, se necessario, la sostituzione di piante malate e potenzialmente pericolose con alberi sani".

L’altra sera a Novellara, in via Parini, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i tecnici Enel per ripristinare il servizio elettrico ad alcune abitazioni colpite da black out in seguito a un’avaria dovuta all’isolamento di un tratto di cavo. I cittadini hanno segnalato scintille che si sprigionavano dal cavo elettrico esterno. I vigili del fuoco hanno messo l’area in sicurezza, con gli elettricisti che hanno poi fatto fronte all’avaria, restituendo la luce alle abitazioni.

E in via Rosario a Pieve di Guastalla, accanto all’ospedale, resta il problema della grossa pozzanghera (ormai nota come Hospital Lake…) che si forma a ogni intensa precipitazione. L’acqua finisce in parte sulla strada, con i veicoli spesso costretti a spostarsi sull’opposta corsia, invadendo l’area destinata a coloro che arrivano dalla parte opposta, con potenziale rischio di incidenti.

Antonio Lecci