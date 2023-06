Cadelbosco, dall'aratura spunta ordigno bellico

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 23 giugno 2023 - Un agricoltore si è accorto di qualcosa di anomalo nel terreno mentre stava arando un campo, non distante dall’abitazione, alla periferia di Cadelbosco Sopra. Si è fermato e ha notato emergere dal sottosuolo un oggetto metallico. Si trattava di un ordigno bellico, quasi certamente risalente alla seconda guerra mondiale, uno dei tanti che ormai dalla fine del conflitto continuano a essere scoperti tra abitazioni, nei pressi di quartieri residenziali e soprattutto in campagna. L’agricoltore, di 49 anni, ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri, i quali hanno provveduto a recintare l’area per metterla in sicurezza, in attesa dell’intervento di personale specializzato del reparto artificieri per bonificare la zona rendendo inoffensivo l’ordigno. L’area in questione si trova in periferia, in un campo agricolo, distante dalle strade e pure da abitazioni o altre strutture.