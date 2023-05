Cadelbosco, acquista aspirapolvere ma la fa pagare ad altri

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 4 maggio 2023 – Ha acquistato una aspirapolvere di una nota marca, ma per il pagamento ha comunicato dati personali di un’altra donna, di 29 anni, ignara dell’acquisto, la quale ha ricevuto a domicilio la fattura di 2.300 euro.

È scattata la segnalazione ai carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra, dove vive la vittima del reato. E le indagini hanno portato alla denuncia per sostituzione di persona di una 34enne abitante a Scandiano. Fatti accaduti lo scorso settembre. La vittima aveva ricevuto dall’azienda di elettrodomestici la fattura di pagamento di 2.300 euro per un aspirapolvere mai ricevuto. E a gennaio ha ricevuto una nuova lettera, con il sollecito del pagamento, con l’aggiunta di interessi per altri 400 euro. Dopo aver avuto ragguagli dall’azienda, la vittima si è rivolta ai carabinieri del paese. E dopo attente indagini, i militari del maresciallo Pietro Castrich sono risaliti alla donna residente a Scandiano, presunta autrice dell’acquisto, scaricando però il pagamento ad altri. La 34enne scandianese è stata denunciata alla magistratura.