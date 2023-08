Cadelbosco, ancora degrado Preoccupazione per la Gabella

Da tempo i residenti di Corso Vittorio Emanuele a Modena segnalavano il degrado e il via vai sospetto. Fino a che, domenica, il 30enne nigeriamo Friday Endurance – che viveva a Reggio, non è stato accoltellato a morte per un ‘debito’ di qualche decina d’euro. Avrebbe ‘rubato’ un cliente ad uno degli assassini, da qui la spedizione letale. Proprio quell’esercizio di vicinato, però, è sempre stato un obiettivo ‘sensibile’: ora il questore di Modena ne ha disposto la chiusura per dieci giorni. Giovedì intorno alle 18 le fiamme gialle e l’ispettorato del lavoro hanno sanzionato il titolare per una pluralità di irregolarità (oltre 13mila euro).

Anche nella Bassa reggiana c’è preoccupazione. L’abitazione di Zurco occupata dai due africani indagati per l’omicidio di Friday Endurance, il nigeriano che abitava a Reggio e ucciso a coltellate a Modena, risulta essere di proprietà dello stesso individuo titolare dei casolari di via Gabella, sempre a Cadelbosco, teatro di continue segnalazioni di situazioni sospette e più volte interessati da blitz delle forze dell’ordine per presenza di tossicodipendenti, pregiudicati, cittadini stranieri senza fissa dimora, in condizioni igienico sanitarie precarie, inadeguate a concedere un’eventuale abitabilità. I due indagati, Adenomo Ogbeide e Osaiande Kingsley, di 27 e 29 anni, risultavano residenti in un fabbricato di via Colombo, alle porte di Cadelbosco Sopra. Il proprietario è lo stesso dei casolari di via Gabella. Qui, ormai da anni, i residenti segnalano situazioni di degrado e di presunta illegalità. Soprattutto dopo la morte di una ragazza, vittima delle emissioni di monossido di carbonio provenienti da un braciere di fortuna, che era stato usato per riscaldare ambienti privi di ogni confort o servizio.

Il Comune di Cadelbosco, coi suoi tecnici, è più volte intervenuto con ordinanze di sgombero e di sollecito per ripristinare condizioni adeguate per poter affittare quei locali. Ma queste ordinanze sembrano essere rimaste lettera morta, tanto che sarebbe ormai concluso l’iter che prevede il sequestro degli immobili. Provvedimento che i residenti nella zona attendono con speranza. Da tempo, infatti, nonostante i ripetuti controlli coordinati con polizia e carabinieri nei fabbricati in questione, in via Gabella sono sempre continuati i via vai di persone sospette, di stranieri, oltre a una situazione di degrado generale che finora non sembra risolta, nonostante ordinanze e divieti delle istituzioni.

Antonio Lecci

Valentina Reggiani