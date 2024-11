Cadelbosco, auto si ribalta dopo schianto con furgone

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 26 novembre 2024 - Soccorsi mobilitati in mattinata, poco prima delle 9 tra via Vialato e via Cantone Melli, alla periferia di Cadelbosco Sopra, dove si sono scontrati un autocarro e un’autovettura. Dopo lo scontro la vettura si è ribaltata. Sono intervenuti due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco di Reggio per mettere i veicoli in sicurezza. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per le persone coinvolte. Il conducente dell’auto, trentenne, è stato caricato in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni non gravi. Fisicamente illeso il conducente dell’autocarro. Per i rilievi tecnici sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo. Si sono avuti inevitabili disagi al traffico, con rallentamenti in quel tratto di strada.