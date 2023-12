Schianto all'incrocio tra auto e furgone, due feriti: uno è grave

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 14 dicembre 2023 – Due feriti, uno dei quali con traumi giudicati gravi, alle prime ore del mattino a Cadelbosco Sotto, all’incrocio tra via Quarti e via Ponte Forca, dove poco dopo le 6,30 si sono scontrati un’autovettura Daewoo Matiz e un furgone.

Il conducente dell’autocarro è uscito praticamente illeso dall’incidente, mentre sono rimasti bloccati nell’abitacolo i due occupanti dell’autovettura. Si tratta del conducente, un quarantene, e di un ventenne, residenti nella Bassa Reggiana, che si stavano recando al lavoro.

L’impatto è stato violento, con i due veicoli finiti nel fossato laterale. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e della Croce rossa di Bagnolo, oltre alle automediche di Reggio e di Novellara, insieme ai vigili del fuoco di Reggio, che hanno provveduto a liberare i due automobilisti dalle lamiere della vettura.

Dopo le prime cure, i due feriti sono stati portati d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Il conducente sembra aver riportato le conseguenze di maggior rilievo. Sono intervenuti i carabinieri di Cadelbosco Sopra per gli accertamenti tecnici, con la polizia stradale del distaccamento di Guastalla che ha regolato il traffico, dirottando i veicoli su percorsi alternativi.

Per quasi un’ora, infatti, la viabilità è rimasta interrotta nel tratto di strada interessato dall’incidente, per consentire prima i soccorsi e poi gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente.