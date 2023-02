Cadelbosco è un ’Comune del cuore’

Un riconoscimento all’impegno del volontariato e alla generosità dei cittadini di Cadelbosco Sopra. E’ questo il senso della decisione di Telethon di inserire Cadelbosco nell’albo dei Comuni del Cuore. In questo modo Telethon ha deciso di ringraziare Cadelbosco "per il contributo offerto durante la Campagna di Natale 2022 e per la sensibilità mostrata a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare".

Un riconoscimento che arriva a seguito del costante impegno del Tavolo del volontariato, voluto dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore Boris Soncini, che coordina l’attività. Da anni il Comune di Cadelbosco sostiene le iniziative Telethon per la ricerca scientifica, che permette significativi passi in avanti nella cura di diverse malattie rare e gravemente invalidanti.