Cadelbosco, ennesimo blitz antidegrado in via Gabella

I controlli in via Gabella

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 24 marzo 2023 - Un nuovo sopralluogo in via Gabella, a Cadelbosco Sopra, con una ventina di operatori di polizia locale, carabinieri del comando guastallese e del nucleo forestale di Gualtieri. Un nuovo sopralluogo, sollecitato da tempo anche dai cittadini della zona, per chiedere di ripristinare le condizioni di legalità e di decoro in un’area già da tempo al centro di controlli e di contestazioni, oltre che di ordinanze delle istituzioni locali. Ieri mattina le forze dell’ordine hanno effettuato un accurato controllo nell’area privata in questione, confermando le segnalazioni di degrado ambientale arrivate dai cittadini.

Sono stati trovati rifiuti di varia natura, pericolosi e non, nell’area di un edificio di proprietà di una donna sessantenne. Presenza di pneumatici, teloni di plastica, finestre dismesse, materiale per cantiere, un furgone abbandonato, materassi, rifiuti indifferenziati di ogni genere. Il nucleo forestale ha contestato alla proprietaria una sanzione di 1.200 euro, oltre a 1.500 euro di multa per il proprietario del veicolo abbandonato, intestato a un 65enne abitante a Reggio, per omessa consegna della vettura destinata alla demolizione.

Nell’abitazione sono stati trovati sette stranieri nordafricani fra i 30 e i 37 anni di età, tutti clandestini e condotti in caserma per le procedure di espulsione. Rilevato anche il mancato rispetto delle ordinanze di ripristino dell’immobile, emesse tra il maggio e il novembre dello scorso anno e il cui contenuto resta ancora in vigore per cancellare il degrado da quella zona del paese.