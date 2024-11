Cadelbosco, ferito nello schianto tra scooter e auto

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 19 novembre 2024 - Schianto fra un’auto e uno scooter, poco dopo le 16,30 di oggi in via fratelli Cervi a Cadelbosco Sopra. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di 55 anni, abitante a Reggio, che ha riportato traumi ortopedici a bacino e a una gamba. Sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza, l’autoinfermieristica e l’automedica di Reggio. Dopo le prime cure l’uomo è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni sono giudicate piuttosto serie ma non risulta essere in pericolo di vita. Risulta invece illesa la persona che era alla guida dell’auto, una Dacia Duster, coinvolta nello scontro con lo scooter. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale del distaccamento di Guastalla. Non si sono registrati particolari disagi al traffico, pur se con qualche rallentamento durante la fase dei soccorsi sanitari.