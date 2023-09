Cadelbosco, inaugurato il nuovo Centro per le famiglie

Cadelbosco Sopra (Reggio Emila), 18 settembre 2023 - Ha inaugurato sabato a Cadelbosco Sopra il nuovo Centro per le famiglie, con sede a Zurco e al servizio della popolazione dell’Unione Terra di mezzo, che comprende anche Bagnolo e Castelnovo Sotto. Una struttura che nel recente passato è stata oggetto di forti polemiche, visto che inizialmente il Centro era previsto a Bagnolo, per poi essere realizzato a Zurco, non senza forti scontri politici tra i rispettivi sindaci. Polemiche accantonate in occasione dell’inaugurazione, in cui i sindaci dei tre Comuni (Luigi Bellaria, Francesco Monica e Gianluca Paoli) sono apparsi uniti e sorridenti, insieme all’on. Ilenia Malavasi, presente all’inaugurazione con la responsabile dei servizi sociali, Federica Saccani, e il coordinatore del centro, Roberta Artioli. Il sindaco Bellaria ha parlato di “una comunione di intenti, un concreto supporto a quelle tematiche, così essenziali e così vitali per la comunità che da qui troveranno la loro nuova casa”. L’edificio di Zurco è stato riqualificato e ora è a disposizione della comunità locale.