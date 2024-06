Cadelbosco, la cagnolina Fiamma salvata dall'incendio della casa

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 18 giugno 2024 - Si è temuto non solo per le sorti dell’abitazione, ma anche per Fiamma, una cagnolina rimasta bloccata nell’appartamento al civico 66 di via Prampolini, in centro a Cadelbosco Sopra. E’ accaduto nel primo pomeriggio. Sono stati alcuni vicini di casa a notare il fumo denso che usciva dalle finestre. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati dai distaccamenti di Guastalla, Sant’Ilario e da Reggio, con l’autobotte. In casa non c’era nessuno, ma si sapeva che doveva esserci nelle stanze la cagnolina, di nome Fiamma. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla quando ormai sembrava in fin di vita. E’ stata rianimata, trattata con ventilazione e poi accompagnata d’urgenza allo studio veterinario Vecli Pizzarelli, in paese, dove la terapia è proseguita con ossigenazione ad alti flussi. Fiamma dovrebbe cavarsela, ma sembra presto per poter dire se avrà o meno effetti collaterali dovuti alla grave intossicazione da fumo. La zona interessata dall’incendio è rimasta gravemente danneggiata dagli effetti del fuoco. Accertamenti in corso con i carabinieri sulle cause delle fiamme. E nel tardo pomeriggio altro incendio, stavolta a una baracca deposito di attrezzi, a Santa Croce di Boretto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco mettendo al sicuro un vicino riparo di galline e ovini.