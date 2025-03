Cadelbosco, ladro "seriale" denunciato dai carabinieri

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 29 marzo 2025 – Da gennaio fino ai giorni scorsi, si sarebbe reso responsabile di vari furti e di ricettazione di auto, colpendo almeno in quattro occasioni. I carabinieri di Cadelbosco Sopra, che hanno indagato sui vari episodi, hanno denunciato un 19enne nordafricano abitante a Reggio, per furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito. Lo stesso straniero era stato inoltre destinatario di un avviso orale del Questore di Reggio, a inizio dicembre. A inizio gennaio il giovane avrebbe rubato e usato una carta di credito in negozi della zona. Il 3 gennaio altra denuncia per il furto di un borsone su un’auto in sosta, con il blitz ripreso dalla telecamera di sorveglianza montata sulla vettura. Altri simili episodi a inizio marzo, con furto di bici elettrica davanti al Conad di Cadelbosco, con il giovane indagato fermato su un’auto risultata rubata, dichiarando di averla acquistata per 200 euro. Pare si spostasse a bordo di un monopattino. Grazie all’identificazione diretta e alle immagini delle telecamere si sono avuti elementi sufficienti per procedere con la denuncia già inoltrata alla magistratura reggiana.