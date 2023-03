Cadelbosco, muore dopo lo schianto in motorino

Un uomo di origine africana è morto ieri sera dopo essere stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in seguito a uno schianto in ciclomotore contro un palo avvenuto ieri sera verso le 20,30; l’incidente è avvenuto in via Marconi a Cadelbosco Sotto. La vittima in un primo momento è stata identificata in un ghanese di 42anni abitante in zona. Subito era stato raggiunto dall’ambulanza di Castelnovo Sotto e dall’automedica di Reggio. Secondo i primi accertamenti sanitari, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118. Le condizioni dello straniero sono apparse da subito gravissime; poi il decesso in ospedale. Rilievi dei carabinieri.