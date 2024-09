Cadelbosco, sbanda in auto e si schianta contro albero

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 21 settembre 2024 - Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 9 di stamattina alle porte di Cadelbosco Sopra. Un’auto Peugeot 206 condotta da un uomo cinquantenne abitante a Gualtieri, ha improvvisamente sbandato sull’ex Statale 63. L’auto ha abbattuto un cartello pubblicitario per poi finire la corsa contro un albero. Sono stati un passante e alcuni residenti in zona a dare l’allarme ai soccorsi, arrivati con ambulanza, automedica, elisoccorso e vigili del fuoco. L’uomo, già fuori dall’abitacolo, è stato caricato in ambulanza dove sono state prestate le prime importanti cure, anche per affrontare un arresto cardiaco. Le condizioni del 50enne sono apparse da subito molto critiche. Dopo una lunga attività per stabilizzare le condizioni dell’uomo, si è provveduto al trasferimento al Maggiore di Parma, a bordo dell’ambulanza. Ma con condizioni giudicate disperate. Non si esclude un malore alla base dell’incidente. Sul posto i carabinieri di Gattatico per eseguire i rilievi di legge. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto a lungo chiuso al traffico.