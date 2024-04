Cadelbosco, smonta e vende pezzi dell'auto confiscata

Cadelbosco Sopra ( Reggio Emilia), 22 aprile 2024 - L’auto sottoposta a confisca dopo essere stata sequestrata perché in circolazione senza copertura assicurativa, invece di essere custodita in modo regolare, era stata smontata per essere venduta, pezzo per pezzo, come ferro vecchio. Lo hanno scoperto i carabinieri di Cadelbosco Sopra in seguito a un controllo. Non vedendo l’auto dove doveva trovarsi, hanno avviato gli accertamenti. E il 22enne responsabile della custodia del veicolo è stato denunciato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Il controllo stradale era avvenuto a ottobre. Poi il sequestro con la confisca sopraggiunta quando sono scaduti i termini per pagare la sanzione senza che vi fosse stato un ricorso contro il provvedimento. Ma quando i carabinieri di Cadelbosco si sono recati all’abitazione per notificare la confisca, l’auto non c’era più, scoprendo che era stata smantellata e venduta come ferro da rottamaio. A quel punto, ottenuta conferma di questa ipotesi, il giovane è stato denunciato alla Procura reggiana.