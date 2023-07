Cadelbosco Sopra, ragazzino a piedi urtato da auto

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 6 luglio 2023 – Un ragazzino di 11 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto nella serata in via Liuzzi, alla periferia di Cadelbosco Sopra. Verso le 20,30 il giovanissimo era a piedi con un familiare, per una passeggiata non distante dall’abitazione, quando improvvisamente è stato urtato con lo specchietto esterno da un’auto in transito. L’undicenne è stato sbalzato a terra, mentre il parente si è subito rivolto a un residente nella casa più vicina per dare l’allarme al 118, visto che il ragazzino appariva sotto choc. Sul posto sono arrivati in breve tempo i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica assistenza, l’automedica di Reggio, oltre al personale dell’elisoccorso decollato da Parma e atterrato in un campo vicino la strada. Per fortuna, dopo le prime cure in ambulanza, l’undicenne ha dato segni di ripresa. L’elisoccorso è tornato vuoto alla base, mentre il ferito è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, sempre con la presenza del medico. Secondo i primi accertamenti, non risulta essere in pericolo di vita. Illeso l’uomo che era alla guida della vettura che, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti previsti in questi casi per i conducenti coinvolti in incidenti. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Castelnovo Sotto.