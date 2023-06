Cadelbosco Sopra, viola la sorveglianza speciale e tenta la fuga

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 3 giugno 2023 – Nel corso di un normale controllo, ieri pomeriggio, nella zona industriale a Cadelbosco Sopra. In via Tasso una pattuglia dei carabinieri del paese ha svolto accertamenti sulle tre persone che erano a bordo di un furgone. Uno degli uomini, un 39enne residente nella provincia di Taranto, ha dichiarano di non avere documenti con sé, fornendo false generalità e tentando la fuga. Ma è stato inseguito, bloccato e arrestato. E’ risultato essere sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel suo paese di residenza, in Puglia. Invece si trovava nel Reggiano. E’ stato arrestato per la violazione, false generalità, resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo aver dichiarato di non avere documenti con sé, ha fatto intendere di andare al furgone per recuperare il telefonino con la foto dei documenti. Ma ne ha approfittato per fuggire. Subito inseguito, ha scavalcato una recinzione allontanandosi nei campi, dove è stato fermato, anche con l’uso di spray urticante per poterlo ammanettare, vista la sua reazione piuttosto decisa. Portato in caserma, è stato poi dichiarato in arresto per i vari reati dei quali deve rispondere all'autorità giudiziaria.