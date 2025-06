Cadelbosco Sopra, due auto nel mirino del piromane

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 – Doppio intervento dei vigili del fuoco, la scorsa notte, per fiamme divampate su due autovetture in sosta. E’ accaduto verso la mezzanotte, con le squadre del 115 chiamate ad intervenire in via Galileo Galilei e subito dopo in via Spallanzani, a Cadelbosco Sopra. Si tratta di una Smart Two, di proprietà di una donna 50enne residente in paese, e una Volkswagen T-Cross intestata a una donna di 36 anni, pure lei residente a Cadelbosco. Entrambi i veicoli hanno riportato evidenti danni, pur se le fiamme non hanno intaccato l’intera carrozzeria, grazie anche al tempestivo intervento dei residenti. I primi accertamenti svolti con i carabinieri, ancora in corso, hanno permesso di ipotizzare la natura dolosa degli incendi. L’ipotesi di reato al momento è quella di danneggiamento seguito da incendio. Vista la poca distanza tra i due episodi, non si esclude un gesto vandalico, ma si indaga pure per capire se possa trattarsi di un’azione mirata.