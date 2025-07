Cadelbosco Sopra, evade dai domiciliari per recarsi al bar

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 4 luglio 2025 - Sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una rapina messa a segno in una farmacia di Novellara, un giovane di 24 anni, attualmente domiciliato a Cadelbosco Sopra, a fine giugno non è stato trovato in casa, con i carabinieri del paese che lo hanno rintracciato poco dopo nei pressi di un bar, scoprendo pure che già in precedenza si era verificata la stessa situazione, come dimostrato dalle immagini della videosorveglianza del locale pubblico. Questo comportamento, legato al reato di evasione, è stato prontamente segnalato alla Procura della Repubblica, che ha chiesto e ottenuto dal giudice del tribunale reggiano l’ordinanza di aggravamento dei domiciliari, ora trasformati in custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, giunto ai carabinieri di Cadelbosco Sopra, è stato eseguito ieri mattina, con i militari che hanno condotto l’uomo in cella, a disposizione dell’autorità giudiziaria.