Cadelbosco Sopra, fermato dopo un tentato furto al bar

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 13 gennaio 2023 - Ancora furti in bar nella Bassa. E durante una di queste intrusioni i carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo reale, fermando un trentenne abitante in Brianza, che è stato arrestato per concorso in tentato furto. Verso le tre della notte i militari del nucleo radiomobile di Guastalla hanno notato movimenti sospetti all’ingresso di un bar di via Fratelli Cervi a Cadelbosco Sopra.

Tre uomini stavano cercando di forzare una finestra. Alla vista dei militari il gruppo è fuggito, ma uno di loro è stato fermato, ancora con un passamontagna sul volto. Ha cercato di negare il suo coinvolgimento nel furto, ma è stato incastrato dalla videosorveglianza.

Nel pomeriggio il presunto ladro è comparso in tribunale a Reggio, davanti al giudice, il quale ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione in attesa del processo, ma per ora con divieto di dimora sul territorio reggiano. Il gruppo di ladri sarebbe coinvolto pure in un altro furto avvenuto verso l’una della notte in via Gramsci, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, ai danni di un bar tabaccheria, dove una vetrata è stata infranta con un tombino in metallo per consentire il furto di alcune centinaia di euro del fondo cassa e di alcuni pacchetti di sigarette.