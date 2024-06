Cadelbosco Sopra, non ce l'ha fatta il 59enne ferito in scooter

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 24 giugno 2024 - Non ce l’ha fatta il 59enne di origine africana coinvolto ieri sera in un incidente a Cadelbosco Sopra. Fidele Muhineza è deceduto al Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato, nel reparto di rianimazione. Il 59enne di origine ruandese, abitante a Cadelbosco Sopra, era rimato coinvolto ieri verso le 20 in un incidente stradale in scooter, avvenuto in via Mazzini a Villa Argine, al confine con Villa Sesso e la città capoluogo. L’uomo, alla guida del veicolo a due ruote, un Malaguti Phanton, ha sbandato, finendo contro un ponticello in cemento. L’uomo che era con lui, un italiano di 43 anni, è rimasto fisicamente illeso, mentre il 59enne ha riportato fratture varie e un violento trauma cranico. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa, l’automedica, oltre all’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, necessarie per rianimare il ferito, si è proceduto al trasferimento in volo dell’uomo, in ospedale a Parma. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Gualtieri. Non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente.