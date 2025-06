Cadelbosco Sopra, parroco grave dopo la caduta in bicicletta

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 19 giugno 2025 - Una caduta, forse dovuta agli effetti di un malore, ha fatto finire in ospedale il parroco di Cadelbosco Sopra, don Gianni Repetti, 70 anni, portato d’urgenza in elicottero al Maggiore di Parma, cosciente ma in evidente stato di choc. E’ accaduto poco prima delle 9 di stamattina nel centro della frazione di Zurco. Don Gianni era in bici, a pedalata assistita, su un tratto di pista pedonale, accanto all’ex Statale 63. Improvvisamente è stato visto cadere a terra, in stato di choc. E’ stato subito soccorso da alcune donne residenti in una casa vicina.

Poi sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Reggio, l’automedica e l’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo della caduta. Il sacerdote è stato sottoposto ai primi accertamenti. L’assenza apparente di traumi evidenti ha fatto pensare da subito la possibilità di un malore improvviso alla base delle precarie condizioni di salute in cui l’uomo si presentava in quel momento.

Dopo le prime cure in ambulanza, è stato trasportato a bordo dell’elicottero per essere accompagnato in volo all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Terra di Mezzo per eseguire i rilievi. Sono stati ascoltati i testimoni, che hanno confermato la caduta autonoma del ciclista, senza un coinvolgimento di altri veicoli.