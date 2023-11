Rubò la spesa al supermercato, donna finisce ai domiciliari

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 3 novembre 2023 – E’ diventata definitiva la sentenza di condanna per una donna di 44 anni, abitante a Cadelbosco Sopra, che nel dicembre del 2018 aveva rubato generi alimentari e altri prodotti in un supermercato di Reggio, insieme a due complici.

Era stato riempito il carrello della spesa, ma tutto il contenuto non era stato pagato. Le tre donne erano state poi intercettate dai carabinieri e subito fermate. Erano state arrestate per furto aggravato. La donna è stata condannata a sei mesi di reclusione, con la sentenza confermata pure in Appello. Ora è diventata esecutiva. L’Ufficio esecuzioni penali del tribunale reggiano ha emesso il provvedimento di arresto, ma concedendo i domiciliari. La donna è stata raggiunta dai carabinieri di Cadelbosco Sopra per la notifica del provvedimento. Ora è agli arresti domiciliari per espiare la pena.