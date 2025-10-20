Bici rubate, scoperto un vero e proprio deposito a Cadelbosco Sopra

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 20 ottobre 2025 – C’era un sospetto via vai di biciclette attorno a un’abitazione a Cadelbosco Sopra. E una serie di attenti controlli dei carabinieri della locale caserma ha portato alla perquisizione dell’edificio, dove sono state rinvenute nove bici di marche differenti, oltre a cinque cerchi di ruote, un manubrio di bicicletta, una pinza freno, un sellino senza marca, un cambio completo, materiale custodito all’interno di uno zaino, il tutto tra il garage, il sottoscala e la camera da letto.

Materiale che sarebbe riconducibile a furti avvenuti in zona, con l’attività investigativa che ora è concentrata sul rintraccio dei proprietari. Con l’accusa di ricettazione, i carabinieri di Cadelbosco Sopra hanno denunciato un 29enne residente nella Bassa, risultato in possesso degli oggetti in questione.

Si è proceduto anche al sequestro di quanto rinvenuto. Proseguono le indagini per accertare l’esatta provenienza delle bici e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Per questo si invitano i cittadini vittime di furti di biciclette a rivolgersi alla caserma del paese per visionare il materiale recuperato e verificarne la proprietà. Si precisa che per l'eventuale restituzione del bene occorre essere in possesso della relativa denuncia formalizzata all'epoca del furto.