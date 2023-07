Cadono dei calcinacci in strada dal cornicione del condominio

Calcinacci si staccano dal balcone di un condominio e precipitano in strada a pochi centimetri dai tavolini dove di solito sono seduti in chiacchiere i clienti del Creo Bakery Café. È avvenuto nella tarda serata di domenica, nella centralissima piazza Repubblica, con i carabinieri che sono accorsi dalla vicina caserma per transennare la zona. Con loro una squadra dei vigili del fuoco che ha ispezionato i balconi (in particolare quelli del secondo piano) per verificarne l’agibilità e la tenuta. Nessun passante fortunatamente è rimasto ferito.

Il distacco di intonaco e muratura si è verificato attorno alle 23.40 all’altezza del civico 17 dove, tra l’altro, ha sede lo studio "Terzo Occhio Tattoo". Il rivestimento di uno dei cornicioni dei balconi, già fessurato, si è staccato ed è precipitato dove si trovano le fioriere che delimitano la distesa del Creo e il portone d’ingresso del palazzo. Si tratta di un condominio costruito negli anni ’60 quando il campo di proprietà di don Lumetti venne trasformato in uno spazio pubblico con edifici porticati.

La piazza è stata oggetto di una recente opera di riqualificazione da parte del Comune, che purtroppo non ha interessato le proprietà che vi si affacciano. Dato che il balcone oggetto del crollo è in una zona di passaggio molto frequentata, carabinieri e vigili del fuoco l’hanno interdetta al passaggio in attesa di opere di consolidamento.

f.c.