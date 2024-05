Cadono piante sul parcheggio

Sono stati necessari alcuni interventi dei vigili del fuoco per far fronte a problemi provocati dal maltempo. Ieri mattina la squadra del 115 di Guastalla è intervenuta nel cortile del servizio infermieristico, in via Rosario, nell’area dell’ospedale, per rimuovere una pianta caduta a ridosso di alcune vetture di servizio dell’Ausl. Per fortuna i veicoli non hanno riportato conseguenze, ma è stato necessario mettere l’area in sicurezza rimuovendo i grossi rami finiti nell’area destinata alla sosta. E nella notte interventi a Novellara, tra via Fratelli Manfredi e piazza Ligabue, dove alcuni garage e piani bassi di edifici sono rimasti allagati, pare per l’intasamento di alcuni scoli fognari. I vigili del fuoco hanno eseguito varie operazioni per togliere acqua, per poi consentire ai proprietari di ripulire gli spazi.