Caduta accidentale in monopattino. Grave un minorenne. Ricoverato all’ospedale

Una brutta caduta accidentale a bordo di un monopattino elettrico. Un incidente spaventoso quello avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17,20 in via Monte San Michele. Un ragazzino minorenne stava andando verso il centro a bordo del nuovo veicolo quando ha perso il controllo del manubrio ed è precipitato rovinosamente a terra.

Subito i passanti che hanno assistito alla scena, hanno lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono accorse immediatamente a sirene spiegate, un’ambulanza e un’automedica. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, dov’è tuttora ricoverato in condizioni giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita. Si sospetta una frattura ad una gamba. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale del comando di via Brigata Reggio per i rilievi dell’incidente.