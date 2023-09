Cade in bici e batte la testa: grave un 14enne

Reggio Emilia, 29 settembre 2023 – Un ragazzino di 14 anni e un 54enne in gravi condizioni all’ospedale. È il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti ieri in città.

Erano circa le 12,30 quando in via Bismantova, alla Canalina, un adolescente stava tornando a casa da scuola in bicicletta. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica, stava trasportando un suo amico quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra sbattendo la testa.

Non indossando il casco, il giovane ha riportato un importante trauma cranico. Subito è stato lanciato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Il 14enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova in condizioni gravi, ma stando ai primi accertamenti non risulterebbe essere in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio della polizia locale del comando di via Brigata Reggio che è intervenuta per i rilievi del caso.

Una giornata che era cominciata con grande paura già nella notte. All’una e mezza sull’Autosole, nel tratto reggiano della A1, al chilometro 131 in direzione Sud, un tir si è scontrato con una vettura. L’autotreno è uscito di strada, andando a finire nella sottostante via Malatesta, in zona Cavazzoli. Subito è stato lanciato l’allarme.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica. Tre i feriti. La peggio è andata al conducente del camion, un 54enne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova. Lievemente feriti gli occupanti – un 18enne e un 24enne – dell’auto coinvolta, portati al pronto soccorso per accertamenti.

dan. p.