Caduta dopo malore, morto il parroco di Cadelbosco Sopra

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 24 giugno 2025 - Non ce l’ha fatta don Gianni Repetti, 70 anni, parroco a Cadelbosco Sopra, colpito giovedì mattina da un malore mentre era in bici in centro nella frazione di Zurco.

Era stato subito soccorso e portato in elicottero al Maggiore di Parma, dove in questi giorni la situazione è rimasta critica, con fasi di peggioramento delle condizioni generali.

Nel primo pomeriggio il decesso. Originario della provincia di Genova, don Giovanni Repetti, detto don Gianni, era stato ordinato sacerdote a Borzano di Albinea, la sua parrocchia d’origine.

Aveva svolto la missione anche alla Magliana a Roma, poi a Scandiano, parroco a Chiozza, amministratore a San Ruffino, Fellegara, poi parroco a Guastalla per le zone di Pieve, Baccanello e San Martino, fino al 2017 quando era stato trasferito a Cadelbosco Sopra.

Nelle varie parrocchie aveva condiviso la sua esperienza assistendo anche la madre Severina. Don Repetti si è speso completamente nella sua vocazione, con un entusiasmo che nemmeno la malattia apparsa negli ultimi anni aveva intaccato. Lascia la sorella Teresa, nipoti e altri parenti.

Domani pomeriggio la salma viene trasferita alla casa funeraria Reverberi in via Terezin a Reggio, giovedì pomeriggio nella chiesa di Cadelbosco Sopra con la recita del rosario prevista stasera e domani alle 21, e una messa giovedì alle 21. I funerali venerdì alle 9,30 a Cadelbosco, alla presenza dell’arcivescovo Giacomo Morandi.