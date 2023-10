Caduta fatale a casa. Sale su una scala e precipita in cortile. Perde la vita a 70 anni

di Francesca Chilloni

Cade da una scala durante lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione e muore. Il tragico incidente domestico è avvenuto in una casa colonica di via Cavatorti 108, nella frazione della Razza, a Campegine. A perdere la vita è stato Vainer Torreggiani, 70 anni, agricoltore in pensione che abitava insieme alla moglie nella cascina teatro dell’infortunio, non distante dai Fontanili di Corte Valle Re. La tragedia si è consumata attorno alle 10,30 di ieri mattina, quando l’anziano ha deciso di sostituire una lampada sulla facciata esterna della casa, vicino ad una balconata.

È salito su una scala fino a qualche metro da terra poi, mentre armeggiava con gli attrezzi, è precipitato al suolo nel cortile. L’altezza da cui è caduto non era particolarmente elevata ma quando i parenti presenti sono accorsi il pensionato era già privo di conoscenza. Hanno dunque allertato immediatamente la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e, dato che le condizioni dell’uomo erano disperate, anche l’elisoccorso si era alzato in volo da Parma. Purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul posto, il pensionato era già deceduto: il suo corpo, che giaceva proprio davanti alla porta d’ingresso, è stato pietosamente coperto con un telo bianco.

Non è chiaro se il decesso sia avvenuto per le conseguenze della violenza della botta con il suolo, oppure la caduta sia stata la conseguenza di un attacco cardiaco che poi non ha lasciato scampo a Vainer Torreggiani. Sul posto sono arrivate anche due pattuglie dei Carabinieri di Castelnovo Sotto che, anche ascoltando i parenti, hanno accertato che si era trattato di una disgrazia imprevedibile. Le autorità non hanno perciò ritenuto necessario svolgere l’autopsia e salma è stata affidata ai familiari. La famiglia è molto conosciuta e stimata nella zona. La figlia della vittima, che abita in una casa adiacente, si occupa di organizzazione di eventi promozionali per aziende, negozi, centri commerciali e catene.