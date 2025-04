Caduta in monopattino, ferito studente sedicenne

Uno studente sedicenne ferito in modo non grave, l’altra sera in una caduta in monopattino, nel quartiere Espansione Sud a Correggio. Alla base della caduta ci sarebbe l’urto accidentale contro il marciapiede.

Soccorsi mobilitati l’altro pomeriggio anche in centro a Poviglio, tra viale Repubblica e viale Partigiani, dove si è verificato lo scontro tra una Fiat Panda e una Ds (foto). Illesa la donna sulla Ds, mentre le tre persone sulla Panda finita contro una pianta – una donna alla guida, un altro adulto e una bambina – sono stati visitati sul posto dal personale dell’autoinfermieristica, sul posto insieme all’ambulanza della Croce azzurra. Non risultano conseguenze di rilievo per le persone. Sul posto anche i vigili del fuoco.

E ieri pomeriggio soccorsi attivati, con ambulanza e autoinfermierisica, per un incidente accaduto in via Dell’Oldo a Pratonera di Cadelbosco Sopra.