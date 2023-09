Caduta in strada a Gualtieri: Giovane chiede risarcimento danni

Una brutta caduta su una strada dissestata. Tanta paura e ora la volontà di chiedere un risarcimento danni al Comune di Gualtieri e all’Anas: le lettere partiranno stamattina. Tutto a causa della pericolosa disavventura subita mercoledì 6 settembre da un padre 57enne, Angelo Ferrari, e soprattutto dal figlio Christian, 16 anni.

I due avevano fatto una gita sul lago di Garda e stavano rientrando a casa in sella alle loro moto. Intorno alle 20, mentre percorrevano la provinciale 63, nel tratto che da Gualtieri, vicino al centro commerciale ‘Ligabue’, porta nella frazione di Santa Vittoria, tra il distributore Tamoil e la rotatoria, l’adolescente è stato disarcionato ed è finito a terra. L’incidente è accaduto perché, stando al loro racconto, a causa dell’asfalto sconnesso, la ruota della moto Yamaha Mt 125 guidata dal ragazzo è finita in una strozzatura dell’asfalto: il 16enne è volato sulla strada, procurandosi una frattura del malleolo alla caviglia e contusioni, con conseguenze per tre settimane. Il padre era in moto davanti a lui, il ragazzo - studente all’istituto tenuto professionale ‘Mandela’ di Castelnovo Monti - dietro.

Lo stesso genitore racconta di aver sentito un sobbalzo sulla sua Bmw 1150, e poi di essersi voltato: "Ho visto volare in aria la moto e mio figlio cadere a terra". Il giovane ha voluto tornare verso la loro residenza, a Casina; poi è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnovo Monti. Al16enne sono stati diagnosticati una frattura sopra il malleolo della caviglia e un’escoriazione al braccio destro, nonostante lui indossasse la protezione completa per centauri.

Sul casco compaiono graffi vistosi dovuti all’impatto con la strada. La famiglia ha incaricato l’avvocato Daniele De Belvis di tutelare il ragazzo. In questi giorni, da quanto hanno potuto appurare, risulta che la strada sia stata riparata.

"È in corso una perizia sul mezzo e sulla valutazione dei postumi per le lesioni dovute alla caduta dalla moto - dichiara il legale -. Invieremo la richiesta di risarcimento all’Anas e al Comune di Gualtieri per sensibilizzare sulla tenuta delle strade e chiedere l’accesso agli atti per verificare l’ente che ha incaricato di fare il rattoppo della strada".

Alessandra Codeluppi