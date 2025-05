Cadute in casa, raffica di interventi dei mezzi d’emergenza

Una serie di interventi di soccorso si è resa necessaria per infortuni domestici, dovuti in particolare a cadute dalle scale. In una abitazione di Reggiolo, verso le 21,30 dell’altra sera, una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita a causa di un trauma cranico. E’ stato un familiare a trovarla priva di sensi ai piedi delle scale. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso di Bologna, atterrato al campo sportivo del paese, per trasportare d’urgenza la donna all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto gravi, dopo un primo intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’automedica della Bassa.

Poco prima un pensionato residente a Boretto, caduto in casa nel pomeriggio, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Parma dopo una prima visita a pronto soccorso di Guastalla, con il sospetto di lesioni interne. Altra caduta dalle scale di casa anche nella notte, stavolta verso le tre nel centro abitato di Novellara, dove un pensionato novantenne ha riportato vari traumi: è stato raggiunto da ambulanza e automedica e poi portato al pronto soccorso di Guastalla in condizioni di media gravità.