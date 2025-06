Caduti nella gara di downhill, gravi due giovani

Doppio incidente a Rescadore di Villa Minozzo, durante la seconda tappa della Coppa Italia nazionale di downhill, disciplina sportiva della mountain bike. Si sono registrate due brutte cadute. La prima intorno a mezzogiorno, di cui è stata vittima un uomo di 33 anni. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha trasportato d’urgenza il ciclista all’ospedale Maggiore di Parma per il pronto soccorso. Ha riportato traumi seri, ma dai primi accertamenti non risulta essere in pericolo di vita.

La seconda caduta si è verificata nella prova del pomeriggio, intorno alle 14. Stavolta a riportare gravi conseguenze è stata una donna di 30 anni, residente in provincia di Parma. Anche in questo caso è intervenuto l’elicottero che ha trasportato la ferita sempre all’ospedale della città ducale, con un trauma toracico. Ma non è in pericolo di vita. Alla gara di downhill hanno partecipato circa 280 iscritti oltre a una bella cornice di pubblico appassionato presente lungo il percorso che si snodava nei boschi delle montagne di Febbio, nel nostro Appennino.

red. cro.