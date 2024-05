Caduto con la bici, 70enne fuori pericolo

Risulta essere fuori pericolo il pensionato settantenne che nei giorni scorsi è rimasto gravemente ferito in una rovinosa caduta in bici, in via Lemizzone, a Correggio. Dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma, il settantenne sembra essersi ripreso, pur se restano da curare alcuni seri traumi ortopedici, in particolare al bacino. L’uomo era stato portato in elicottero in ospedale. Non si esclude che la caduta possa essere stata favorita da un piccolo dislivello sull’asfalto. Accertamenti eseguiti dalla polizia locale della Pianura Reggiana.