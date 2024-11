Caduto in bici, è morto il ciclista settantenne

Reggio Emilia, 14 novembre 2024 – Non ce l’ha fatta il ciclista settantenne sampolese rimasto ferito ieri mattina, alla Fossa di Bibbiano. M. G., trovato a terra privo di conoscenza da un automobilista, era stato trasportato con l’elisoccorso al Maggiore di Parma, dove era ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate e ieri sera, alle 22.15, è stato dichiarato il decesso. L’incidente in bici è avvenuto in via San Filippo, non lontano dal passaggio a livello della linea Reggio-Ciano alla Fossa.

Dai primi rilievi, sembra che il ciclista possa essere caduto da solo a causa di un malore.